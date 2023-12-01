Электромобиль Cybertruck от Tesla будет стоить в России от 12 млн рублей

Дилерский центр Moscow Tesla Club сообщил журналистам издания «Газета.Ru», что электромобиль Cybertruck от Tesla будет стоить в России от 12 млн рублей. Такую сумму потенциальному покупателю надо будет отдать за полноприводный вариант с двумя моторами.

За трёхмоторную модель на 845 л.с. под ключ с доставкой, таможней, оформлением ПТС и СБКТС придётся отдать $ 170 тыс. (15,1 млн рублей). Отмечается, что если оформить заказ в ближайшее время, то поставки автомобиля стоит ждать в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2024 года.

Представители дилерского центра «Авилон» поделились, что у них расчётная стоимость Cybertruck будет начинаться от 20 млн рублей. Напомним, в США продажи нового электромобиля от Tesla стартовали ещё 30 ноября.

При этом на родине двухмоторная версия Tesla Cybertruck Long Range стоит $ 80 тыс. (~ 7 млн рублей), а трёхмоторная Cyberbeast — $100 тыс. (~ 8,8 млн рублей).