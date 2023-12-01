Авторы «Смуты» рассказали о первом образе Юрия Милославского

1 декабря разработчики исторической «Смуты» из российской Cyberia Nova опубликовали в телеграм-канале игры новый пост. В нём авторы тайтла подробно рассказали о первом образе Юрия Милославского — шиша.

Фото: Cyberia Nova

В облике шиша арсенал главного героя будет состоять из топора, копья и щита. Также протагонист сможет легче находить общий язык с обычным народом, а среди бандитов он и вовсе сойдёт за своего.

Отмечается, что в этимологических словарях слово «шиш» наделяется значением «разбойник» или «бродяга». Однако на практике шиши по роду своей деятельности, скорее, походили на партизан.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.