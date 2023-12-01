Актёр озвучки Геральта: новую часть «Ведьмака» должны посвятить Цири

Недавно актёр озвучки Геральта в играх CD Projekt RED пообщался с журналистами издания IGN. В ходе беседы Даг Кокл поделился мыслями и ожиданиями от новой части «Ведьмака». Кокл отдельно подчеркнул, что планов студии не знает.

Актёр слышал теорию, что будущая игра может стать приквелом, действия которого будут происходить во время существования нескольких ведьмачьих школ. Однако сам Даг Кокл склоняется к варианту, что в новом тайтле разработчики сфокусируются на Цири.

Если она [Цири] не будет главным героем четвёртой части, значит, будет им в пятой — потому что в этом есть смысл. Однако ничего точно я не знаю, поэтому мне так же интересно, как и вам.

С четвёртой части «Ведьмака» стартует новая трилогия. Подробности CD Projekt RED пока не раскрывает.