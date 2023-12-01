Актёры Голливуда поддержали звезду «Крика» Мелиссу Барреру после её отстранения от съёмок

В конце ноября Мелиссу Барреру отстранили от съёмок седьмой части «Крика». Причиной этому послужили её высказывания на тему израильско-палестинского конфликта — актриса играла роль героини Сэм Карпентер.

В связи с этим более 1,3 тыс. актёров Голливуда подписали письмо в поддержку Барреры и других представителей индустрии, которых уволили из-за их высказываний. Свои подписи оставили Оливия Колман, Харриет Уолтер, Эйми Лу Вуд, Шиван МакСуини, Юссеф Керкур и другие.

Авторы письма обвиняют многие культурные учреждения западных стран в систематическом «подавлении и замалчивании» актёров. Это выражается в увольнениях, отменах показов и спектаклей с участием тех, кто публично озвучил свою позицию. В тексте также приводятся конкретные случаи — включая инцидент со звездой «Крика».

Ранее СМИ сообщили, что авторы «Крика 7» собираются полностью переписать сценарий фильма из-за ухода Дженны Ортеги и Мелиссы Барреры.