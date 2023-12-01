Первый трейлер GTA 6 покажут 5 декабря

Rockstar объявила, что первый трейлер GTA 6 выйдет уже 5 декабря в 17:00 мск. Вместе с этим разработчики показали первый постер грядущего боевика, который недвусмысленно намекает на место действия — Вайс-Сити. Вряд ли кто-то сомневался, но теперь практически официально.

Первый постер GTA 6 Фото: Rockstar Games

Про саму GTA 6 благодаря огромной утечке известно предельно много: главных героев будет сразу два, а многие ролевые элементы из Red Dead Redemption 2 вернутся. При этом сам город будет меньше, чем был мир в GTA 5, разработчики делают большую ставку на детализацию и насыщенность событий.

Выход Grand Theft Auto 6 ожидается в конце 2024 года или в начале 2025 года на PS5 и Xbox Series — появится ли игра сразу на ПК под большим вопросом.