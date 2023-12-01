Появились персональные постеры фильма «Феррари» с Адамом Драйвером

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1 декабря были опубликованы персональные постеры героев фильма «Феррари» с Адамом Драйвером в главной роли. На них изображены Энцо Феррари, Лаура Феррари, Пьеро Таруффи, Альфонсо де Портаго и Лина Ларди.

Действия ленты развернутся в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. Режиссёром картины выступил Майкл Манн («Схватка», «Последний из могикан»), четырёхкратный номинант на премию «Оскар».

Помимо Адама Драйвера, в актёрский состав вошли Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Габриэль Леоне, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси и другие.

Фильм «Феррари» официально доберётся до России уже 21 декабря. Картину можно будет посмотреть в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом.

Постеры

Фото: STXfilms

Фото: STXfilms

Фото: STXfilms

Фото: STXfilms

Фото: STXfilms