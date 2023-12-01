Представлен смартфон Honor X7b с экраном 90 Гц и большой батареей

Компания Honor анонсировала бюджетный смартфон X7b. Производитель оценил устройство в $ 249 (~ 22,5 тысячи рублей). Honor X7b будет доступен для покупки в трёх цветовых вариациях: зелёной, серебристой и чёрной.

Фото: Honor

Гаджет получил внушительный 6,8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2412 x 1080 пикселей) и частотой обновления экрана 90 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680. Также Honor X7b имеет аккумулятор ёмкостью 6000 мА/ч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 35 Вт.

На задней стороне девайса находится 108-мегапиксельная камера, а на передней — восьмимегапиксельная селфи-камера. Ко всему прочему, компания снабдила устройство Bluetooth 5.0, GPS, портом USB-C и аудиоразъёмом на 3,5 мм.