В Cyberpunk 2077 добавят метро — детали патча 2.1

1 декабря разработчики Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED провели новую трансляцию из серии REDstreams. В рамках неё авторы тайтла раскрыли первые подробности грядущего патча 2.1.

Фото: CD Projekt RED

Самое интересное нововведение — в игру добавят метро. Авторы много раз задумывались об этом, однако постоянно откладывали реализацию идеи. Всего в Cyberpunk 2077 появится 19 станций, которые будут расположены на пяти линиях метро.

Также патч 2.1 привнесёт возможность слушать радио во время исследования города пешком или в метро — во время сюжетных заданий оно будет отключаться. Ещё разработчики переработали битву с Адамом Смэшером. Сражение стало более интересным и динамичным, а босс получил новые способности из аниме «Киберпанк: Бегущие по краю».

Наконец, в экшен добавят уличные гонки, новые автомобили и мотоциклы, возможность проводить время с романтическими партнёрами улучшенные настройки доступности.

Патч 2.1 выйдет 5 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Также в этот день состоится релиз полного издания игры с подзаголовком Ultimate Edition.