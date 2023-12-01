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Capcom сделает новые ремейки Resident Evil

Capcom сделает новые ремейки Resident Evil
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На этой неделе PlayStation провела в Японии мероприятие по награждению партнёров. Ивент посетил и руководитель разработки ремейка Resident Evil 4 Ясухиро Анпо.

По словам Анпо, компания Capcom намерена и дальше продолжать выпускать ремейки игр серии Resident Evil. Правда, конкретные планы студии разработчик не раскрыл.

На данный момент у нас вышло три ремейка, каждый из которых был очень хорошо принят. Благодаря ремейкам современная аудитория может познакомиться с этими играми.

Фанаты предполагают, что в следующий раз Capcom выпустит ремейк Resident Evil 5, Resident Evil Code: Veronica или Resident Evil Zero. Однако ждать релиза в ближайшее время не стоит. Вероятно, выход очередного ремейка состоится не раньше 2026 года.

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