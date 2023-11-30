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Ремейк Resident Evil 4 выйдет на PS VR2 уже 8 декабря

Ремейк Resident Evil 4 выйдет на PS VR2 уже 8 декабря
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Авторы ремейка Resident Evil 4 опубликовали релизный трейлер версии игры для PS VR2. Из ролика стало известно, что тайтл посетит гарнитуры виртуальной реальности уже 8 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Теперь игроки смогут ещё лучше погрузиться в жуткую атмосферу ремейка Resident Evil 4, получить более иммерсивный опыт от взаимодействия с окружением, использовать уникальные жесты для перезарядки огнестрельного оружия и блокирования атак противников.

Владельцы ремейка на PS5 смогут загрузить версию для PS VR2 бесплатно в качестве дополнения. Напомним, в конце сентября проект получил дополнение Separate Ways про Аду Вонг — в нём фанаты могут оценить сюжет со стороны героини.

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