Подписка Game Pass не появится на консолях PlayStation и Nintendo

В конце ноября финансовый директор Microsoft Тим Стюарт рассказал, что компания хочет сделать Game Pass доступной «на всех возможных экранах» — включая консоли PlayStation и Nintendo. Из-за этого в Сети появились слухи, что в ближайшем будущем подписочный сервис появится на новых платформах.

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер поспешил прояснить ситуацию. В интервью изданию Windows Central руководитель заявил, что компания не собирается запускать Game Pass на консолях PlayStation и Nintendo.

Спенсер также заверил, что вместо этого Microsoft продолжит внедрять различные инновации для фанатов Xbox. Правда, конкретными планами глава Xbox не поделился.

До этого генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер назвал Hellblade 2 своей самой ожидаемой игрой. Он заверил, что до релиза тайтла осталось подождать совсем «недолго».