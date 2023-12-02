Глава Xbox Фил Спенсер назвал Hellblade 2 своей самой ожидаемой игрой

На этой неделе руководитель Xbox Фил Спенсер дал новое интервью журналистам. В ходе разговора генерального директора Microsoft Gaming спросили, какие будущие релизы он ждёт больше всего. Спенсер ответил, что в его личном топе первое место занимает Senua's Saga: Hellblade 2.

Также он отметил, что ему нравится студия Ninja Theory и всё то, что она делает. По словам руководителя, игра получается просто отличной. Ко всему прочему, Фил Спенсер заявил, что до релиза тайтла осталось подождать совсем «недолго» — конкретную дату он не раскрыл.

Ранее Senua's Saga: Hellblade 2 получила в Австралии высочайший возрастной рейтинг — его выдают крайне редко. Новой игре от студии Ninja Theory присвоили рейтинг R 18+ — проект доступен только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

Ожидается, что релиз Hellblade 2 состоится в 2024 году на ПК (в Steam) и Xbox Series.