В стиле GTA 6 начали объявлять и другие игры: Call of Duty, Halo и так далее

Вчера студия Rockstar Games объявила, что первый трейлер GTA 6 покажет уже 5 декабря в 17:00 мск. Анонс компания сопроводила минималистичным артом со своим логотипом, пальмами и красивым небом.

Фото: 343 Industries

Фото: Blizzard

Фото: Mediatonic

Фото: Activision

Фото: METALLADLERSTUDIO

Другие разработчики подхватили идею создателей GTA и заявили о выходе трейлеров своих игр таким же способом. На момент написания новости схожие изображения опубликовали авторы Halo Infinite, Overwatch, Fall Guys, Call of Duty: Warzone и Ratten Reich.

Фото: Правительство Сан-Паулу

Ко всему прочему, данный флешмоб затронул не только игровую индустрию — подобную картинку запостило и правительство бразильского города Сан-Паулу. Подобным способом администрация решила привлечь внимание людей к фестивалю Dia Do Samba.

Выход Grand Theft Auto 6 ожидается в конце 2024 года или в начале 2025 года на PS5 и Xbox Series, появится ли игра сразу на ПК – под большим вопросом.