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В Minecraft играют 160 млн человек ежемесячно

В Minecraft играют 160 млн человек ежемесячно
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Пользователи обратили внимание на LinkedIn-профиль ведущего разработчика игр в Microsoft. В нём сотрудник компании поделился, что ежемесячно в Minecraft играет более 160 млн человек на всех платформах.

Кроме этого, каждый месяц тайтл приносит прибыль в размере $ 100 млн. Напомним, в октябре Mojang объявила, что продажи песочницы преодолели отметку в 300 млн копий на всех платформах. Тайтл по-прежнему остаётся самой продаваемой видеоигрой в истории.

Последний раз авторы Minecraft раскрывали количество ежемесячных игроков весной 2021 года — тогда их число составляло около 140 млн. Песочница доступна на всех актуальных платформах.

1 декабря появилась информация, что съёмки фильма Minecraft с Джейсоном Момоа начнутся до конца месяца в Новой Зеландии.

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Съёмки фильма Minecraft с Джейсоном Момоа начнутся в декабре в Новой Зеландии
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