Последнее обновление Windows 11 сильно замедляет работу компьютера

Пользователи операционной системы Windows 11 массово жалуются на проблемы после установки новой версии 23H2.

По их словам, работа ПК после этого существенно замедляется; в некоторых случаях на 5%, в других — до 15%. Особенно это заметно при запуске требовательных видеоигр.

Трудности исчезают, если вручную откатить Windows до версии 22H2. Пользователи связывают происходящее с программой «Защитник Windows», так как при её отключении проблемы с быстродействием тоже исчезают.

Это далеко не первый случай за последнее время, когда апдейт Windows 11 негативно влияет на работу ПК. Около месяца назад геймеры массово стали жаловаться на вылет популярных игр-новинок (Starfield, Lies of P и т.п.) и даже программы «Проводник»