Paradox повысит цены на Cities: Skylines 2, Hearts of Iron 4 и другие свои игры в России

Шведский издатель Paradox Interactive объявил об очередном повышении цен на свои видеоигры в некоторых странах с 16 января. Компания скорректирует стоимость проектов во многих странах, но больше всего ситуация затронет Россию, Украину, Таиланд, Малайзию и Южную Африку. В этих странах цены вырастут на 40--70%.

В Paradox заявили, что подорожание практически не затронет последние новинки — Victoria 3 и Cities: Skylines 2. А вот проекты с долгосрочной поддержкой вроде Hearts of Iron 4, Europa Universalis 4 и Stellaris скорректируют больше всего, потому что ранее повышение цен практически не затрагивало.

Это уже второе повышение цен на игры Paradox в 2023 году. Ранее издательство уже повышало стоимость Cities: Skylines 2 после релиза в России.