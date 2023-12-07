«Букины» после сериала получат новый фильм и второй сезон

До премьера «Букиных» остаётся 11 дней, однако стало известно, что после первого сезона создатели сериала возьмутся за съёмки продолжения в виде полнометражного фильма — сюжет будет самостоятельным, поэтому смотреть сериал необязательно, но всё же рекомендуется.

Премьера первого сезона «Букиных» состоится 18 декабря: у него будет всего 10 эпизодов. К своим ролям вернулись большинство актёров: всё семейство Букиных в полном составе, а также многие второстепенных артисты, но обошлось без семейства Полено, что расстроило многих поклонников.

«Букины» будут выходить на телеканале ТНТ, а в онлайне серии можно будет посмотреть в сервисе Premier и, возможно, на площадках партнёров — пока неизвестно, каких именно.