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«Счастливы вместе» после сериала «Букины» получат новый фильм

«Букины» после сериала получат новый фильм и второй сезон
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До премьера «Букиных» остаётся 11 дней, однако стало известно, что после первого сезона создатели сериала возьмутся за съёмки продолжения в виде полнометражного фильма — сюжет будет самостоятельным, поэтому смотреть сериал необязательно, но всё же рекомендуется.

Премьера первого сезона «Букиных» состоится 18 декабря: у него будет всего 10 эпизодов. К своим ролям вернулись большинство актёров: всё семейство Букиных в полном составе, а также многие второстепенных артисты, но обошлось без семейства Полено, что расстроило многих поклонников.

«Букины» будут выходить на телеканале ТНТ, а в онлайне серии можно будет посмотреть в сервисе Premier и, возможно, на площадках партнёров — пока неизвестно, каких именно.

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