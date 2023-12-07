В России состоялась премьера мультфильма «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки

7 декабря в России состоялась официальная премьера мультфильма «Мальчик и птица» (в Японии — «Как поживаете») культового автора Хаяо Миядзаки. Картину показывают в большинстве кинотеатров страны сразу в двух версиях озвучки: с официальным дубляжом CPI Films и в дубляже команды «Студийная банда», которая озвучивает аниме с 2014 года.

Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша Трейлеры. Права на видео принадлежат «Русский репортаж».

Аниме «Мальчик и птица» рассказывает историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

Премьера анимационной картины в Японии прошла ещё в июле, а до мировых кинотеатров произведение добралось в конце октября.