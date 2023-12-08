Huawei выпустила планшет MatePad Pro 11 2024 с экраном 120 Гц и стилусом

Компания Huawei выпустила в Китае планшет MatePad Pro 11 2024. Он доступен для покупки в двух конфигурациях: 12/256 ГБ за $ 600 (~ 54,9 тыс. рублей) и 12/512 ГБ за $ 670 (~ 61,3 тыс. рублей).

Фото: Huawei

Новинка предложит покупателям 11-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей и максимальной яркостью 600 нит. Девайс работает на базе процессора Kirin 9000S.

Также гаджет получил аккумулятор ёмкостью 8300 мА/ч с поддержкой проводной зарядкой мощностью до 66 Вт. В комплекте с планшетом идёт стилус M-Pencil третьего поколения. Ко всему прочему, MatePad Pro 11 2024 имеет тонкий корпус толщиной 5,9 мм, а его вес составляет 449 грамм.

Huawei пока не раскрывает, когда планшет MatePad Pro 11 2024 доберётся до остального мира.