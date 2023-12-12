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Вышло бесплатное дополнение для God of War Ragnarok про Вальгаллу — его уже можно скачать

Состоялся релиз бесплатного дополнения Valhalla для God of War Ragnarok — доступ к нему уже получили все владельцы оригинальной игры.

Чтобы скачать DLC, нужно активировать его в магазине, после чего станет доступна загрузка.

Фото: Волшебный сундучок

Дополнение откроет новый регион, Вальгаллу — по сюжету Кратос отправится в небесный чертог, куда по преданиям отправляются павшие в бою воины.

Авторы обещают продолжить историю основной игры, а также представить игрокам новые билды и возможности для развития персонажа, чтобы проходить God of War Ragnarok: Valhalla было интереснее.

Справьтесь с испытаниями разума и тела в захватывающем приключении, в котором любимые бои из God of War Ragnarök сочетаются с совершенно новыми элементами, вдохновлёнными жанром «рогалик».

Ранее игра преодолела отметку в 15 млн проданных копий.