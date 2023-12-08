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Продажи God of War Ragnarok превысили 15 млн копий

Продажи God of War Ragnarok превысили 15 млн копий
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Во время The Game Awards 2023 разработчики God of War Ragnarok объявили, что продажи экшена по состоянию на 19 ноября превысили 15 млн копий по всему миру. В учёт брались версии игры как для PS4, так и для PS5.

Вместе с этим на церемонии анонсировали бесплатное дополнение Valhalla. Анонс сопроводили скриншотами, на которых можно увидеть новые локации и новую броню, которую Кратос может получить в расширении. Оно, кстати, выйдет уже 12 декабря.

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Новая броня Кратоса

Фото: Sony

Фото: Sony

God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года, в котором игрокам в роли Кратоса и Атрея нужно было остановить скандинавский конец света, Рагнарёк. Игра получила высокие оценки от геймеров и критиков, которые назвали проект «идеальным сиквелом».

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