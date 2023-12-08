Продажи God of War Ragnarok превысили 15 млн копий
Во время The Game Awards 2023 разработчики God of War Ragnarok объявили, что продажи экшена по состоянию на 19 ноября превысили 15 млн копий по всему миру. В учёт брались версии игры как для PS4, так и для PS5.
Вместе с этим на церемонии анонсировали бесплатное дополнение Valhalla. Анонс сопроводили скриншотами, на которых можно увидеть новые локации и новую броню, которую Кратос может получить в расширении. Оно, кстати, выйдет уже 12 декабря.
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Новая броня Кратоса
Фото: Sony
Фото: Sony
God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года, в котором игрокам в роли Кратоса и Атрея нужно было остановить скандинавский конец света, Рагнарёк. Игра получила высокие оценки от геймеров и критиков, которые назвали проект «идеальным сиквелом».
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