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Стала известна причина смерти Мэттью Перри, звезды сериала «Друзья»

Стала известна причина смерти Мэттью Перри, звезды сериала «Друзья»
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Ночью 29 октября скончался звезда «Друзей» Мэттью Перри — он утонул в собственном джакузи после отказа сердца. Смерть актёра стала крайне неожиданной новостью как для обычных зрителей, так и для звёзд Голливуда. Артисту было 54 года.

Спустя полтора месяца офис судмедэкспертизы в Лос-Анджелесе опубликовал официальный отчёт о причинах смерти актёра. Медики обнаружили в крови Мэттью Перри следы кетамина — препарата, который используется в том числе для лечения депрессии. Отмечается, что вещество вызвало чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания артиста.

Эксперты не обнаружили следов алкоголя и любых других вредных веществ в организме. В отчёте также указано, что у актёра были другие факторы риска: Перри выкуривал по две пачки сигарет в день и страдал от диабета.

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