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Джейсон Момоа сомневается в выходе новых фильмов про Аквамена

Недавно Джейсон Момоа дал интервью изданию Entertainment Tonight. В ходе интервью актёр заявил, что не уверен в выходе новых фильмов про Аквамена.

Я необязательно хочу, чтобы это был конец… Но я не уверен, что в данном случае есть какой-то выбор. Если зрителям понравится «Аквамен 2», то вероятность выхода новых фильмов есть.

«Аквамен и потерянное царство» станет последним крупным фильмом киновселенной DC перед масштабной перезагрузкой, за которую отвечает режиссёр «Стражей Галактики» и «Миротворца» Джеймс Ганн.

Режиссёром картины выступил Джеймс Ван, который ранее работал над первой частью серии и «Форсажами». В ленте снялись Джейсон Момоа («Игра престолов», «Форсаж 10»), Эмбер Хёрд («Аквамен»), Дольф Лундгрен («Рокки»), Патрик Уилсон («Астрал») и другие.

Мировая премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» состоится 22 декабря.