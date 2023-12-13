«Вонка» с Тимоти Шаломе и «Аквамен 2» выйдут в России уже в декабре — СМИ
Источники издания Cinemaplex поделились информацией о прокате грядущих голливудских блокбастеров в декабре. По их данным, уже в декабре до России доберутся все западные премьеры с помощью параллельного проката с копиями из стран СНГ.
Речь идёт о трёх фильмах:
- Мультфильм "Миграция" от студии Illumination — премьера в мире 6 декабря
- Рождественский мюзикл "Вонка" с Тимоти Шаламе — премьера в мире 15 декабря
- Кинокомикс "Аквамен и потерянное царство" с Джейсоном Момоа — премьера в мире 20 декабря.
Точных дат проката этих картин в России пока нет, однако премьера в стране должна состояться до конца декабря. Вероятнее всего, картины появятся в кинотеатрах ближе к концу месяца с дубляжом, выполненным в странах СНГ.
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