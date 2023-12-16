Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: World Final 2023. Полуфинал
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA раскрыла статистику The Sims 4, EA Sports FC 24, Star Wars Jedi: Survivor, Apex Legends и Madden NFL 24 за 2023 год

EA раскрыла статистику The SIms 4, EA Sports FC 24 и других игр за 2023 год
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Electronic Arts опубликовала отчёт, в котором раскрыла пользовательскую статистику в своих играх за 2023 год. В материале упоминаются The Sims 4, EA Sports FC 24, Star Wars Jedi: Survivor и другие тайтлы.

Статистика по The Sims 4 за 2023 год

  • В The Sims 4 наиграли 1,8 млрд часов.
  • Игроки создали 568 млн Симов.
  • Умерло 23 млн Симов, а родилось — 43 млн.

Статистика по Star Wars Jedi Survivor за 2023 год

  • 4,8 млрд побеждённых врагов.
  • Разблокировано 1,5 млн пончо.
  • Посажено 65,4 млн семян.
  • 22,4 млн смертей от Ранкора.
  • Собрано 26,1 млн контрактов.

Статистика по EA Sports FC 24 за 2023 год

  • В симулятор играют свыше 200 представителей разных национальностей.
  • 45,1 млрд матчей сыграно.
  • 103,5 млрд мячей забито.
  • Главные бомбардиры — Килиан Мбаппе и Сэм Керр.
  • Самой популярной мужской командой признан «Реал Мадрид», а женской — «Челси».

Статистика по Battlefield 2042 за 2023 год

  • 387 млн завершённых еженедельных миссий.
  • 996 млн возрождений павших товарищей.
  • 763 млн сыгранных матчей.
  • Самое популярное оружие — G57, G428, VHX-D3, MCS-880, LCMG.
  • 983 тыс. режимов в Portal.
  • Самые популярные режимы в конструкторе — «Захват сквозь эпохи», «Мировое турне Battlefield» и «Рандеву 1942».
Материалы по теме
Серверы EA Sports FC 24 вновь ушли на внеплановую профилактику
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android