EA раскрыла статистику The SIms 4, EA Sports FC 24 и других игр за 2023 год

Компания Electronic Arts опубликовала отчёт, в котором раскрыла пользовательскую статистику в своих играх за 2023 год. В материале упоминаются The Sims 4, EA Sports FC 24, Star Wars Jedi: Survivor и другие тайтлы.

Статистика по The Sims 4 за 2023 год

В The Sims 4 наиграли 1,8 млрд часов.

Игроки создали 568 млн Симов.

Умерло 23 млн Симов, а родилось — 43 млн.

Статистика по Star Wars Jedi Survivor за 2023 год

4,8 млрд побеждённых врагов.

Разблокировано 1,5 млн пончо.

Посажено 65,4 млн семян.

22,4 млн смертей от Ранкора.

Собрано 26,1 млн контрактов.

Статистика по EA Sports FC 24 за 2023 год

В симулятор играют свыше 200 представителей разных национальностей.

45,1 млрд матчей сыграно.

103,5 млрд мячей забито.

Главные бомбардиры — Килиан Мбаппе и Сэм Керр.

Самой популярной мужской командой признан «Реал Мадрид», а женской — «Челси».

Статистика по Battlefield 2042 за 2023 год

387 млн завершённых еженедельных миссий.

996 млн возрождений павших товарищей.

763 млн сыгранных матчей.

Самое популярное оружие — G57, G428, VHX-D3, MCS-880, LCMG.

983 тыс. режимов в Portal.

Самые популярные режимы в конструкторе — «Захват сквозь эпохи», «Мировое турне Battlefield» и «Рандеву 1942».