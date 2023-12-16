EA раскрыла статистику The SIms 4, EA Sports FC 24 и других игр за 2023 год
Компания Electronic Arts опубликовала отчёт, в котором раскрыла пользовательскую статистику в своих играх за 2023 год. В материале упоминаются The Sims 4, EA Sports FC 24, Star Wars Jedi: Survivor и другие тайтлы.
Статистика по The Sims 4 за 2023 год
- В The Sims 4 наиграли 1,8 млрд часов.
- Игроки создали 568 млн Симов.
- Умерло 23 млн Симов, а родилось — 43 млн.
Статистика по Star Wars Jedi Survivor за 2023 год
- 4,8 млрд побеждённых врагов.
- Разблокировано 1,5 млн пончо.
- Посажено 65,4 млн семян.
- 22,4 млн смертей от Ранкора.
- Собрано 26,1 млн контрактов.
Статистика по EA Sports FC 24 за 2023 год
- В симулятор играют свыше 200 представителей разных национальностей.
- 45,1 млрд матчей сыграно.
- 103,5 млрд мячей забито.
- Главные бомбардиры — Килиан Мбаппе и Сэм Керр.
- Самой популярной мужской командой признан «Реал Мадрид», а женской — «Челси».
Статистика по Battlefield 2042 за 2023 год
- 387 млн завершённых еженедельных миссий.
- 996 млн возрождений павших товарищей.
- 763 млн сыгранных матчей.
- Самое популярное оружие — G57, G428, VHX-D3, MCS-880, LCMG.
- 983 тыс. режимов в Portal.
- Самые популярные режимы в конструкторе — «Захват сквозь эпохи», «Мировое турне Battlefield» и «Рандеву 1942».
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