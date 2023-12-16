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Джеймс Кэмерон восхищён ключевым монологом в фильме «Барби»

Джеймс Кэмерон восхищён ключевым монологом в фильме «Барби»
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Недавно культовый режиссёр Джеймс Кэмерон («Титаник», «Аватар») высказался о фильме «Барби» Греты Гервиг. По словам постановщика, он был восхищён ключевым монологом Глории, роль которой в картине исполнила актриса Америка Феррера.

По сути вы за одну минуту подвели итог тысячелетней женской дилемме. Не думаю, что раньше об этом когда-либо высказывались настолько лаконично и точно.

В своей речи героиня Америки Ферреры говорит о тяжёлой роли женщины в современном мире. Напомним, «Барби» собрала в мировом прокате больше $ 1,44 млрд. Ленте предрекают как минимум несколько номинаций на «Оскар», включая лучшую второстепенную роль для Райана Гослинга.

Мировая премьера ленты состоялась 21 июля, а в сентябре картина добралась и до цифровых сервисов.

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