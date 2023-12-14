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Режиссёр «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри на Каннском кинофестивале 2024 года

Режиссёр «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри на Каннском кинофестивале 2024 года
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По информации издания Variety, режиссёр фильмов «Барби» и «Маленькие женщины» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2024 года. Гервиг уже посещала Канны в 2017 году, но она никогда не представляла там ни одного фильма.

По словам Гервиг, она ошеломлена тем, что ей выпала возможность представлять жюри на фестивале. Для неё это огромная честь.

Я люблю фильмы – я люблю их снимать, я люблю ходить на них, я люблю говорить о них. Для меня Канны всегда были вершиной того, каким может быть универсальный язык кино. Я ошеломлена, взволнована и польщена тем, что выступаю в качестве президента жюри Каннского кинофестиваля. Мне не терпится увидеть, какие путешествия уготованы всем нам.

Variety отметило, что Гервиг станет первой американской женщиной-режиссёром, которая возглавит жюри Каннского кинофестиваля.

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