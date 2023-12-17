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«Вонке» с Тимоти Шаломе предрекают стартовые сборы в районе $ 38 млн

«Вонке» с Тимоти Шаломе предрекают стартовые сборы в районе $ 38 млн
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Издание Deadline сообщило, что стартовые сборы фильма «Вонка» с Тимоти Шаломе в США будут на уровне $ 37-38 млн. По словам аналитиков, для картины в жанре мюзикл это крайне хороший показатель.

Также эксперты отмечают, что лента специально не рекламировалась как мюзикл. Вероятно, таким образом Warner Bros. хотела «обмануть» часть зрителей и завлечь для просмотра ту часть аудитории, которой не нравятся мюзиклы.

Фильм станет приквелом романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Он расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику.

Премьера «Вонки» в кинотеатрах мира состоялась 15 декабря 2023 года. В России картина должна выйти до конца декабря.

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