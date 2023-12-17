Вышел новый трейлер сериала «Эхо» о племяннице Кингпина

Marvel опубликовала новый трейлер сериала «Эхо» о племяннице Кингпина. Проект будет первым внутренним шоу компании с возрастным рейтингом «18+» (TV MA).

В свежем ролике также достаточно жестоких сцен: ломание оппонентам шеи, расстрел из пистолета в упор и т.д.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Сериал «Эхо» расскажет о Майе Лопес, известной как Эхо. Она — бывший лидер мафии Траксьют и глухая спортсменка, мастер боевых искусств, которая способна идеально копировать движения другого человека. К главной роли вернётся Алаква Кокс, в шоу также сыграют Винсент Д'Онофрио (Кингпин) и Чарли Кокс (Сорвиголова).

Премьера мини-сериала состоится 10 января 2024 года в стриминговом сервисе Disney+.