Netflix и авторы «Атаки Титанов» работают над новым аниме по «Ван-Пису»

Компания Netflix объявила в соцсети X (ранее Twitter), что вместе со студией Wit начала работать над новым аниме по «Ван-Пису». Wit известна тем, что выпустила первые три сезона «Атаки Титанов».

События нового анимационного сериала по манге Эйитиро Оды начнутся с Саги Ист Блю. Другие подробности пока не раскрываются. Вероятно, на создание такого проекта Netflix вдохновил успех сериала «Ван-Пис» с живыми актёрами, премьера которого состоялась в этом году.

Первый сезон «Ван-Писа» вышел 31 августа и получил положительные оценки от критиков и зрителей. За первые четыре дня сериал набрал 18,5 млн просмотров, или 140 млн просмотренных часов, — по этому показателю шоу опередило третий сезон «Ведьмака» сразу в два раза.

Напомним, Netflix продлила «Ван-Писа» на второй сезон спустя две недели после выхода сериала.