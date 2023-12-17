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Умер Отар Иоселиани — режиссёр «Листопада» и «Охоты на бабочек»

Умер Отар Иоселиани — режиссёр «Листопада» и «Охоты на бабочек»
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В возрасте 89 лет скончался грузинский кинорежиссёр Отар Иоселиани. О его смерти сообщила журналистка Лариса Малюкова в своём телеграм-канале.

Его картины можно сравнить с музыкой, но выстроены они с математической точностью. Многие из них изначально нарисованы чуть ли не по кадру. При этом в его фильмах много воздуха, будто бы движение их подчинено не расчёту, а настроению, импровизации.

За свою карьеру Иоселиани снял больше десятка полнометражных лент. Среди его работ можно отметить «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Охоту на бабочек», «Истину в вине» и «Фавориты Луны».

Также режиссёр был удостоен ряда наград, включая премию ФИПРЕССИ на Берлинском кинофестивале и награду CineMerit на Международном кинофестивале в Мюнхене.

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