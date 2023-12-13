Умер Андрей Константинов — автор книги «Бандитский Петербург»

В 60 лет скончался журналист Андрей Константинов. Отмечается, что в последний год жизни он тяжело и неизлечимо болел.

Во многом Константинов известен как автор криминальных романов. Среди его книг можно отметить «Адвокат», «Судья (Адвокат-2)», «Вор (Журналист-2)», «Сочинитель», «Выдумщик (Сочинитель-2)», «Арестант», «Мент», «Мусорщик». По мотивам этих произведений был снят сериал «Бандитский Петербург» и его спин-оффы.

Ко всему прочему Андрей Константинов основал «Агентство журналистских расследований» и издание 47news. С 2004 по 2011 год он возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов. В течение 16 лет он читал лекции на журфаке СПбГУ.

Дата и место прощания с Константиновым будут объявлены позднее. Журналист скончался 13 декабря у себя дома.