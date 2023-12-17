Дмитрий sh1ro Соколов ушёл из Cloud9 — он может перейти в Team Spirit за $ 1,75 млн

22-летний российский снайпер Дмитрий sh1ro Соколов официально покинул состав Cloud9 по Counter-Strike 2. Об этом американский клуб и игрок объявили в соцсетях.

Напомним, ранее игрок перешёл в инактив по личным причинам. Теперь же он разрывает отношения с клубом — вероятно, это означает, что Широ уже нашёл себе новую команду.

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Авторитетные инсайдеры считают, что sh1ro может перейти в российскую Team Spirit, где заменит Артёма ArtFr0st Харитонова. По данным harumi, сумма выкупа Соколова составила рекордные $ 1,75 млн.

Дмитрий sh1ro Соколов считается одним из лучших снайперов мира — в 2021 году он занял четвёртое место в списке лучших игроков по HLTV, а в прошлом году поднялся на третью строчку, уступив только Симплу и Зайву.