В Warface добавили скин Майора Нечаева из Atomic Heart

Авторы шутера Warface из Astrum Entertainment добавили в игру скин главного героя из Atomic Heart — Майора Нечаева. В честь этого разработчики даже опубликовали специальный трейлер.
Видео доступно на YouTube-канале Warface. Права на видео принадлежат Astrum Entertainment.
В тематический набор входит облик персонажа и дубина «Звёздочка». Скин Нечаева доступен для класса «Штурмовик».
Напомним, в сентябре этого года Astrum Entertainment объявила о прекращении поддержки Steam и EGS-версий игры Warface. Серверы с данными версиями проработают до 19 декабря — после этого их закроют. В качестве альтернативы геймеры могут перенести свой прогресс в VK Play.
Ко всему прочему недавно создатели Atomic Heart из Mundfish впервые показали геймплей второго дополнения.