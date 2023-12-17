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В Warface добавили скин Майора Нечаева из Atomic Heart

В Warface добавили скин Майора Нечаева из Atomic Heart
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Авторы шутера Warface из Astrum Entertainment добавили в игру скин главного героя из Atomic Heart — Майора Нечаева. В честь этого разработчики даже опубликовали специальный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Warface. Права на видео принадлежат Astrum Entertainment.

В тематический набор входит облик персонажа и дубина «Звёздочка». Скин Нечаева доступен для класса «Штурмовик».

Напомним, в сентябре этого года Astrum Entertainment объявила о прекращении поддержки Steam и EGS-версий игры Warface. Серверы с данными версиями проработают до 19 декабря — после этого их закроют. В качестве альтернативы геймеры могут перенести свой прогресс в VK Play.

Ко всему прочему недавно создатели Atomic Heart из Mundfish впервые показали геймплей второго дополнения.

Посмотреть геймплей можно здесь
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