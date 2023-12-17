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«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» утекли на торренты до цифрового релиза

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» утекли на торренты до цифрового релиза
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Пользователи сообщили, что картина «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» уже доступна на торрент-трекерах. Цифровая премьера ленты состоится уже 19 декабря.

Напомним, новые «Голодные игры» стали вторым для Lionsgate фильмом в этом году после «Джона Уика 4», который преодолел отметку в $ 100 млн через восемь дней после проката.

«Баллада о змеях и певчих птицах» рассказывает о событиях, которые происходили за 64 года до участия в смертельных состязаниях Китнисс Эвердин, образ которой воплотила Дженнифер Лоуренс. В ленте также представлен 18-летний Кориолан Сноу, который в будущем станет деспотичным президентом Панема.

Главные роли в ленте исполнили Рэйчел Зеглер, Том Блит, Питер Динклэйдж, Хантер Шафер и другие. Режиссёром фильма выступил Фрэнсис Лоуренс.

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