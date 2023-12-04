Сборы «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» превысили $ 243 млн — фильм окупился

По итогам третьего уикенда сборы «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» в США достигли отметки в $ 121 млн. Лента продолжает уверенно собирать кассу благодаря позитивным отзывам зрителей — общая выручка ленты уже превысила $ 243 млн.

Учитывая бюджет в $ 100 млн и активное участие партнёров Lionsgate, фильм можно назвать большим успехом для киностудии. Картина официально окупилась и уже приносит компании прибыль, после чего она наверняка станет большим хитом в онлайн-кинотеатрах и на физических носителях.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнил роль Каски Хайботтома.