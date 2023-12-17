Мировые сборы аниме «Мальчик и птица» превысили $ 100 млн

17 декабря стало известно, что мировые сборы анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» превысили $ 100 млн. Ко всему прочему картина заработала в США за первый уикенд $ 12,8 млн.

В России лента собрала больше 130 млн рублей и стала самым кассовым аниме в российском прокате. Также «Мальчик и птица» стал первым аниме в истории, которому удалось занять первую строчку бокс-офиса США.

Аниме «Мальчик и птица» рассказывает историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

Премьера анимационной картины в Японии прошла ещё в июле, а до мировых кинотеатров произведение добралось в конце октября.