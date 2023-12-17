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Мировые сборы аниме «Мальчик и птица» превысили $ 100 млн

Мировые сборы аниме «Мальчик и птица» превысили $ 100 млн
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17 декабря стало известно, что мировые сборы анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» превысили $ 100 млн. Ко всему прочему картина заработала в США за первый уикенд $ 12,8 млн.

В России лента собрала больше 130 млн рублей и стала самым кассовым аниме в российском прокате. Также «Мальчик и птица» стал первым аниме в истории, которому удалось занять первую строчку бокс-офиса США.

Аниме «Мальчик и птица» рассказывает историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

Премьера анимационной картины в Японии прошла ещё в июле, а до мировых кинотеатров произведение добралось в конце октября.

Наше мнение о новой работе Миядзаки
«Мальчик и птица» — выдающееся аниме Хаяо Миядзаки, это уже классика
«Мальчик и птица» — выдающееся аниме Хаяо Миядзаки, это уже классика
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