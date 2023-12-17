Вышел тизер сериала «Восхождение легенды» про победу Лионеля Месси на ЧМ-2022

Компания Apple опубликовала тизер документального сериала про одного из самых успешных футболистов за всю историю — Лионеля Месси. Шоу получило название «Кубок мира Месси: Восхождение легенды».

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал расскажет о том, как восьмикратный обладатель «Золотого мяча» пять раз участвовал в чемпионатах мира по футболу и выиграл это первенство в 2022 году. В сериях будут показаны архивные кадры из юности Месси, интервью с самим спортсменом, тренерами и коллегами.

Съёмки проходили в Париже, Катаре и Аргентине. Напомним, в этом году Лионель Месси стал капитаном клуба МЛС «Интер Майами».

Премьера сериала состоится 21 февраля 2024 года. Шоу будет состоять из четырёх эпизодов.