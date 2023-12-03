Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple и Paramount обсуждают слияние своих онлайн-кинотеатров

Apple и Paramount обсуждают слияние своих онлайн-кинотеатров
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что Apple и Paramount обсуждают слияние своих онлайн-кинотеатров. Дело в том, что в октябре обе компании испытали большой отток подписчиков в размере 7%, хотя средний показатель для индустрии — 5,7%.

Отмечается, что объединение двух подписочных сервисов поможет решить проблему с потерей подписчиков как Apple, так и Paramount. Компании рассчитывают, что пользователи, привлечённые двойной выгодой, будут реже отказываться от подписок.

Стоимость подобного пакета пока не раскрывается, однако наверняка она будет стоить дешевле, чем обе подписки по отдельности. В Apple и Paramount пока никак ситуацию не прокомментировали. На фоне данной новости стоимость акций обеих компаний уже начала стремительно увеличиваться.

Материалы по теме
Владельцы PlayStation потеряют доступ к контенту от Discovery с 31 декабря
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android