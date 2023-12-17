Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе стартовал с $ 150 млн по миру — это выше прогнозов

По итогам первого уикенда сборы фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе в США составили $ 39 млн. Это не самый внушительный результат, однако он оказался несколько выше прогнозов аналитиков. Общая касса ленты же достигла отметки в $ 150 млн.

Как отмечают эксперты, «Вонка» ещё наверняка доберёт в грядущие недели — декабрьские премьеры редко стартуют очень успешно. Учитывая положительные отзывы от зрителей и рождественскую атмосферу фильма, картина, скорее всего, продолжит собирать стабильную кассу в течение всего проката. Важно учитывать, что для окупаемости ленте нужно собрать всего лишь около $ 250 млн — бюджет фильма составил примерно $ 125 млн.

«Вонка» — приквел романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Фильм рассказывает о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику.