Звезду «Сумерек» Тейлора Лотнера хотели заменить другим актёром уже во втором фильме

Актёр Тейлор Лотнер, сыгравший Джейкоба в «Сумерках», во время посещения подкаста Call Her Daddy рассказал, что его хотели заменить другим актёром после первой части. По словам Лотнера, ему пришлось действительно побороться за свою работу во франшизе.

Тайлер отметил, что причина крылась в его физической форме. Продюсеры хотели, чтобы во второй части Джейкоб выглядел не подростком, а мускулистым парнем. Несмотря на желание создателей ленты, Лотнер сел на диету и стал набирать мышечную массу. В итоге он переубедил продюсеров и его оставили на роли.

Мой персонаж в первой части должен был быть похож на 16-летнего маленького тощего мальчика, а в середине «Новолуния» он бы превратился в этого 25-летнего мускулистого мужчину. Мне пришлось бороться за возвращение своей роли.

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