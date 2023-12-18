Безумный Рик и Саммерс — в свежем отрывке аниме по «Рику и Морти»

Телеканал Adult Swim опубликовал свежий отрывок аниме по «Рику и Морти». В нём можно увидеть, как Рик летает на космическом корабле и общается по связи с Саммер Смит. Анимированного Морти в этом отрывке не показали, хотя он был в первом трейлере проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Режиссёром аниме выступил Такаси Сано, создатель «Башни Бога». Он также принимал участие в постановке «Саги о Винланде» и «Призрака в доспехах». Сано рассказал, что планирует адаптировать сюжеты из оригинального «Рика и Морти», но при этом добавить уникальных японских идей.

Дата выхода аниме до сих пор неизвестна, но оно ожидается в 2024 году. В первом сезоне будет 10 эпизодов.