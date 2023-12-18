Звёзды сериала «Слово пацана» угадывают, из каких фильмов взяты цитаты

Сервис Wink опубликовал ролик, в котором Анна Пересильд и Лев Зулькарнаев, сыгравшие Айгуль и Зиму в сериале «Слово пацана», угадывают, из каких фильмов взяты определённые цитаты.

В видео были использованы цитаты из «Брата», «Крёстного отца» и, конечно, из самого сериала «Слово пацана».

Видео доступно на YouTube-канале more tv. Права на видео принадлежат Wink.

Помимо Пересильд и Зулькарнаева, в шоу сыграли Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Юля Александрова и другие.

Режиссёром проекта выступил Жора Крыжовников.

Семь эпизодов первого сезона «Слова пацана» доступны на Wink и START. У восьмой серии пока что нет даты выхода, поскольку создатели шоу решили её переснять.