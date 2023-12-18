Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал про лечебницу Аркхэм войдёт в основную киновселенную DC

Сериал про лечебницу Аркхэм войдёт в основную киновселенную DC
Комментарии

Новый глава DC Джеймс Ганн недавно рассказал, что разрабатываемый Мэттом Ривзом сериал про лечебницу Аркхэм войдёт в основную киновселенную DC.

Изначально Ривз хотел сделать шоу про полицию Готэма, но в итоге сместил акцент на лечебницу Аркхэм. Ганн уточнил, что действие сериала всегда планировалось разворачивать в DCU, а не в Elseworlds, альтернативной вселенной, где существуют «Бэтмен» Рива и «Джокер» Тодда Филлипса.

Также Ганн отметил, что в DC Studios любят работы Ривза в любом их виде.

О чём конкретно расскажет шоу про Аркхэм, неизвестно. Вероятно, его полностью посвятят лечебнице и её обитателям. Второй сериальный спин-офф «Бэтмена», «Пингвин», выйдет на HBO Max в конце 2024 года. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Материалы по теме
Новогодний шедевр на годы вперёд: каким получился фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе
Новогодний шедевр на годы вперёд: каким получился фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android