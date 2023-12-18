Disney готовит перезапуск «Секретных материалов» от режиссёра «Чёрной Пантеры» — Bloomberg

Авторитетное издание Bloomberg сообщило, что Disney работает над перезапуском «Секретных материалов». Знаменитый научно-фантастический сериал получит переосмысление, за которое будет отвечать Райан Куглер, режиссёр «Чёрной Пантеры».

Таким образом, журналисты подтвердили слова создателя сериала Криса Картера, который сообщил об этом ещё в марте. Автор проекта заявил, что одним из главных отличий перезапуска станет инклюзивный актёрский состав и упор на современное представление о внеземном разуме.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. Сейчас телеканал также работает над комедийным шоу по франшизе, однако каких-либо деталей о нём нет.