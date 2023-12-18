Появились первые кадры со съёмок «Руки вверх» — фильма о группе Сергея Жукова

Кинокомпания «Централ Партнершип» поделилась первыми кадрами со съёмок фильма «Руки вверх». Производство уже стартовало в Димитровграде — родном городе солиста и исполнителя главной роли в грядущей картине. Он же выступит автором сценария, продюсером и композитором ленты.

Так, на первых кадрах можно увидеть не только Жукова, но и Алексея Потехина — бывшего участника и одного из основателей «Руки Вверх!» Сюжет картины всё ещё неизвестен, однако он наверняка будет посвящён истории становления одной из самых популярных поп-групп в истории России.

Первые кадры со съёмок

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Премьера фильма «Руки вверх» намечена на осень 2024 года вместе с большим туром коллектива по всей стране. За несколько месяцев до премьеры выйдет ещё один фильм с российской музыкальной группой — «Тур с Иванушками».