Анонсирован «Тур с Иванушками» — фильм с группой «Иванушки International»

Кинокомпания Monumental Vision анонсировала «Тур с Иванушками» — фильм с участием группы «Иванушки International». Лента будет представлять собой романтическую комедию в жанре роуд-муви.

Картина расскажет о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International». В самом начале зрителей отправят в небольшое путешествие в 1996 год, а затем действия перенесутся в 2023 год.

Главные роли в «Туре с Иванушками» исполнят Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Среди участников группы «Иванушки International» в фильме снялись солисты Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко. Кресло режиссёра занял Марк Горобец.

Премьера «Тура с Иванушками» состоится 20 июня 2024 года.