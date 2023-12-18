Состоялась премьера сериала «Букины» — продолжения «Счастливы вместе»

18 декабря на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера «Букиных» — продолжения знаменитого комедийного сериала «Счастливы вместе». Для просмотра доступны сразу два получасовых эпизода — новые серии будут выходить с понедельника по четверг.

«Букины» расскажут о дальнейшей жизни знаменитой семейки: Гена и Даша наконец живут одни, отправив своих детей в свободное плавание. Однажды их идиллию нарушают сразу оба: Света и Рома переезжают к родителям вместе со своими семьями, а соседи Букиных не собираются жить рядом с этим балаганом.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарёва (Даша), Дарья Сагалова (Света), Александр Якин (Рома). Также в шоу появится друг Гены Данила, Тимур Батрутдинов и другие артисты.