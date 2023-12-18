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Восковую фигуру Жерара Депардье убрали из музея в Париже после обвинений в насилии

Восковую фигуру Жерара Депардье убрали из музея в Париже после обвинений в насилии
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Парижский музей восковых фигур Гревен принял решение убрать из экспозиции фигуру известного французского актёра Жерара Депардье. Об этом сообщают местные издания со ссылкой на руководство учреждения.

Решение принято после обвинений актёра в насилии. Недавно был выпущен документальный фильм «Депардье: падение людоеда», в котором рассказывалось о насильственных действиях и домогательствах Жерара во время съёмок разных фильмов с 2004 по 2022 год.

Ранее во Франции приостановили показ около 200 картин с участием актёра, чтобы не прославлять его имя. Депардье также потерял орден «Почётного легиона» — правда, отказался от награды сам, передав награду в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдул-Малак.

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