Фильмы с Жераром Депардье перестали показывать во Франции после обвинений актёра в насилии

По информации французского издания 20 Minutes, фильмы с Жераром Депардье перестали показывать во Франции после обвинений актёра в насилии. Власти приостановили прокат около 200 картин с актёром. С заявлением выступил директор по кинематографии и международному развитию France Televisions Мануэль Алдуи.

По его словам, «нельзя прославлять Жерара Депардье» из-за совершённых им действий. Алдуи не хотел бы, чтобы ленты с актёром когда-либо вновь показывали во Франции.

Недавно во Франции выпустили документальный фильм «Депардье: падение людоеда», в котором рассказали, как актёр совершал насильственные действия против многих женщин и домогался их прямо во время съёмок различных лент в период с 2004 по 2022 год.